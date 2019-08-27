عرب كركوك يطالبون في مؤتمر لهم حكومة اقليم كردستان بكشف مصير المغيبين لديها من عرب المحافظة

2019/08/27 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عرب كركوك في مؤتمر لهم عقدوه في بغداد حكومة اقليم كردستان بكشف مصير المغيبين في سجونها من عرب المحافظة .وقال رئيس التحالف العربي في كركوك راكان سعيد الجبوري,: ان العرب في كركوك ارتأوا اقامة مؤتمرهم بالعاصمة بغداد لا يصال صوتهم فيما يخص قضيتين اساسية هما المختطفين والمغيبين والمعتقلين العرب في سجون الأقليم وقضية […]

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