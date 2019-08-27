2019/08/27 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادي بالتيار الصدري: الخطر المحدق بالعراق يتطلب تنفيذ توصيات الصدر بحذافيرها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/27 | 10:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي بالتيار الصدري: الخطر المحدق بالعراق يتطلب تنفيذ توصيات الصدر بحذافيرها) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي بالتيار الصدري: الخطر المحدق بالعراق يتطلب تنفيذ توصيات الصدر بحذافيرها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).