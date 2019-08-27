2019/08/27 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس اعتباطا اعتبار مرض السرطان طاعون القرن الحادي والعشرين.يمكن لأي شخص أن يصاب بهذا المرض بغض النظر عن نمط حياته وجيناته.لذلك انتشرت شائعات كثيرة عنه غالبا ما يصدقها الناس.ويفند الخبراء بثقة تامة بعض الشائعات المنتشرة عن مرض السرطان، والبعض الآخر مشكوك فيها.ومن بين الأوهام المنتشرة: الإجهاد يحفز السرطان- كان يعتقد خلال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العلماء يدحضون أوهاما شائعة عن السرطان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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