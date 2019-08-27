مقتل جنديين عراقيين قَنْصاً في خانقين ومجلسها يطالب بعودة البيشمركه

2019/08/27 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق قُتِل جنديان من الجيش العراقي برصاص قناص من عناصر تنظيم داعش في قرية #شيرك بأطراف #قضاء_خانقين (المتنازع عليه بين بغداد وأربيل) التابع لمحافظة #ديالى.وقال رئيس المجلس […]

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