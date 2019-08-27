إعادة فتح شارع مهم في جانب الكرخ من العاصمة

2019/08/27 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، اعادة فتح شارع مهم قرب وزارة في جانب الكرخ من العاصمة.





وقالت الأمانة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “ملاكات بلدية الكرخ وبمتابعة مباشرة من مكتب امين بغداد رفعت الكتل الكونكريتية وفتحت شارع 23 ضمن منطقة الكريمات المحلة 216 المجاور لمبنى وزارة الأشغال والبلديات العامة”.





وأوضح، ان “الشارع يحتل مكانة واهمية بالغة كونه يربط المنطقة المذكور بمنطقة العلاوي كما ويعتبر منفذ لاهالي المحلة 216 والذي سيقوم بدوره بتسهيل حركة السير والمرور بشكل كبير”.

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