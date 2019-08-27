انتحار امرأة شنقاً في المثنى

2019/08/27 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ المثنى … افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بانتحار امرأة شنقا في المثنى.وقال المصدر لـ/بدر نيوز/، ان “امرأة متوسطة العمر انتحرت شنقا بإستخدام (شال) نتيجة ضغوطات نفسية وعائلية في مدينة السماوة بمحافظة المثنى”.واضاف، ان “الجهات الامنية فتحت تحقيقا بالحادث لإتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه”.

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