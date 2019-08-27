الأمانة تفتح شارعا حيويا وسط العاصمة

2019/08/27 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت امانة بغداد اليوم الثلاثاء، عن فتح شارع مهم وسط بغداد.الامانة بينت في بيان تلقته “خطوة برس”، “قيام ملاكاتها في بلدية الكرخ وبمتابعة مباشرة من مكتب امين بغداد برفع الكتل الكونكريتية وفتح شارع 23 ضمن منطقة الكريمات المحلة 216 المجاور لمبنى وزارة الأشغال والبلديات العامة”.وأضاف البيان أن “الشارع يحتل مكانة

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