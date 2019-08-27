مقتل 7 عناصر من حزب العمال بغارة تركية بكوردستان

2019/08/27 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل 7 عناصر من حزب العمال الكوردستاني بغارة جوية في اقليم كوردستان.وذكر بيان للوزارة، ان الغارة جاء عبر عملية "المخلب-3"، وذكرت انها تسير بنجاح،.وأضافت الوزارة أن عدد المسلحين الذين تم "تحييدهم" في إطار "المخلب-3"، ارتفع إلى 22.والجمعة، انطلقت "المخلب 3" في "سينات ـ حفتانين"، صوب مقار ومواقع حزب العمال بحسب الدفاع التركية.وفي 27 مايو/ أيار الماضي، انطلقت عملية "المخلب" بمنطقة "هاكورك" باقليم كوردستان.

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