2019/08/27 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قائم مقام قضاء المدينة بالوكالة شمال البصرة ياسين البطاط ، عن تسجيل عدة اعتراضات من قبل الأهالي وشعبة زراعة القضاء على التصميم الأساس .كما جاء في تصريح البطاط للنعيم نيوز , أن عدد من أهالي القضاء أبدو اعتراضهم على التصميم الأساس للقضاء مطالبين بضرورة تغيير بعض المخططات المتعلقة بالتصميم الخاص بالقضاء.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسجيل اعتراضات من قبل الأهالي على مشروع التصميم الأساس لقضاء المدينة النعيم نيوز.

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