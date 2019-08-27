2019/08/27 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC قال النائب عن تيار الحكمة المعارض جاسم البخاتي إن الفساد بات “ظاهرة غير مألوفة” اجتاحت جميع مؤسسات الدولة العراقية، محملاً رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المسؤولية.واضاف البخاتي في حديث متلفز لـ”قناة دجلة”، أن “البرنامج الحكومي لعبد المهدي ورقي وغير موجود على أرض الواقع”، مشيراً الى ان “الحكومة لم تتمكن […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكمة يحمل عبد المهدي مسؤولية “ظاهرة” اجتاحت المؤسسات ويعتبر برنامجه “ورقياً” المركز الخبري الوطني.

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