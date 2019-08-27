2019/08/27 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية ،اليوم الثلاثاء، وكرا للارهابيين في وادي حشيشة وعثرت على كدسا للعتاد في قرية النوافلة في محافظة كركوك.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن “مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية دمرت وكرا للارهابيين في وادي حشيشة بمحافظة كركوك خلال عملية تفتيش المنطقة”.واضاف، أن “المفارز ذاتها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تدمير وكر وضبط كدس للارهابيين في كركوك وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدمير وكر وضبط كدس للارهابيين في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدمير وكر وضبط كدس للارهابيين في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).