عضو بالامن النيابية: سيكون رد العراق قاسياً ان ثبت تورط اسرائيل بالهجمات

2019/08/27 | 10:27

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بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، سعد الحلفي، الثلاثاء (27 آب 2019)، أن رد العراق سيكون قاسياً ان ثبت تورط اسرائيل بالهجمات التي طالت مخازن الاسلحة التابعة للحشد الشعبي.

وقال الحلفي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "لجنة الامن والدفاع النيابية ستشكل لجنة تحقيقة مع الاجهزة الامنية لمعرفة المتعدي على مقرات الحشد الشعبي "، مبينا أن "الرد سيكون قاسي لإسرائيل في حال ثبت تورطها ".

وأضاف أن " هذه التجاوزات على امن وسيادة العراقية لا يمكن السكوت عنها ".

ودعا الحلفي "هيأة رئاسة مجلس النواب الى عقد جلسة طارئة واستضافة القائد العام للقوات الامنية والقيادات الامنية للوصول الى نتائج وقرارات موحدة تصب في مصلحة العراق ".

وطالب "جميع الاطراف السياسية الى عدم اطلاق التصريحات النارية من دون أن يكون لها الأثر الفاعل والحقيقي "، لافتا إلى أن "العراقيين بأيمانهم وعقيدتهم المخلصة واصرارهم قادرين على الرد القاسي على اسرائيل واعوانها في حال ثبت تورطهم بالاعتداء الغاشم ".

يتبع ......

بغداد اليوم _ بغداد

أكد ائتلاف النصر، الاثنين (26 اب 2019)، دعمه لمخرجات اجتماع الرئاسات الثلاث والقيادات الوطنية.

وذكر الائتلاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "يؤيد ويدعم مخرجات اجتماع الرئاسات الثلاث والقيادات الوطنية اليوم"، مشدداً

بغداد اليوم- خاص

رأى الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، ان المادة 58 من الدستور اعطت الرئاسات الثلاث او ثلثي مجلس النواب الدعوة الى عقد جلسة استثنائية لمناقشة ظرف طارئ تمر به البلاد، حتى وان كان المجلس يتمتع باجازته التشريعية.





وقال التميمي

بغداد اليوم - بغداد

عد امين عام حركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الاثنين، التضارب في بياني رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض ونائبه ابو مهدي المهندس هو خلل اداري، فيما اتهم "المشروع الاميركي - الاسرائيلي" باستهداف الوضع السياسي للب

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