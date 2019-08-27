أسهم طوكيو تنتعش بعد تصريحات ترامب عن رسوم السيارات اليابانية

2019/08/27 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتعشت الأسهم اليابانية انتعاشا متواضعا يوم الثلاثاء بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة، وسط حالة من الارتياح بين المستثمرين عقب تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة لا تعتزم فرض رسوم جديدة على السيارات ال

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