وزير الاقتصاد الألماني: محادثات التجارة بين أوروبا والولايات المتحدة ستكون صعبة

2019/08/27 | 10:28

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، إن مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة وأوروبا ستكون صعبة لكن تباطؤ الاقتصاد العالمي يعزز فرص توصل الطرفين إلى اتفاق.

وأضاف الوزير "المحادثات القادمة ستكون صعبة".

وقال "كنت هناك في الولايات المتحدة في يونيو حزيران وانطباعي هو أنه، بالنسبة للإدارة الأميركية، فإن التوصل إلى حل يُعتبر أهم من الاستمرار في النزاع".

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