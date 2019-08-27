توتال الفرنسية توقع صفقات نقل أصول مع قطر للبترول

2019/08/27 | 10:28

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت شركة النفط الفرنسية الكبرى توتال إنها وقعت اتفاقات لنقل بعض أصولها في كينيا وجويانا وناميبيا إلى قطر للبترول.

ففي ناميبيا، ستنقل توتال إلى قطر للبترول 30 بالمئة في الرقعة ‭‭2913B‬‬‬ بينما تحتفظ بنسبة 40 بالمئة فيها، وتنقل ملكية 28.33 بالمئة في الرقعة 2912 لتحتفظ بنحو 37.78 بالمئة.

وفي جويانا، ستملك قطر للبترول 40 بالمئة في الشركة التي تحوز حصة توتال البالغة 25 بالمئة في الرقعتين أوريندويك وكانوكو.

أما في كينيا، فتنقل توتال وإيني حصة مجمعة تبلغ 25 بالمئة في مناطق الامتياز ‭‭L11A‬‬ و‭‭L11B‬‬ و‭‭L12‬‬ إلى قطر للبترول.

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