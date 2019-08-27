الحرارة تدخل إنذار

2019/08/27 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

استبعد المتنبئ الجوي واثق السلامي، حصول تغيير في الاجواء حيث يستمر تأثير الكتلة الحارة ليكون الطقس في المناطق كافة صحواً حاراً مرهقاً

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