امانة العاصمة تعيد افتتاح شارع مهم وسط بغداد

2019/08/27 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للامانة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" ملاكاتها في بلدية الكرخ وبمتابعة مباشرة من مكتب امين بغداد قامت برفع الكتل الكونكريتية وفتح شارع 23 ضمن منطقة الكريمات المحلة 216 المجاور لمبنى وزارة الأشغال والبلديات العامة".وأضاف البيان، أن" الشارع يحتل مكانة واهمية بالغة كونه يربط المنطقة المذكور بمنطقة العلاوي كما ويعتبر منفذ لاهالي المحلة 216 والذي سيقوم بدوره بتسهيل حركة السير والمرور بشكل كبير".انتهى..م.م

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