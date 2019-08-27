ظريف: كي يلتقي روحاني ترامب على واشنطن ان تنفذ هذا الشرط

2019/08/27 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال ظريف في تصريح صحفي، اطلع عليه موقع "الغدير"، انه" لا يمكن تصور عقد اجتماع بين الرئيسين قبل أن تعود أمريكا الى الاتفاق النووي"، مضيفا، انه" لا يهمنا ما الذي دار بين الفرنسيين والأمريكيين وهذا شأنهم، لكن بالنسبة لنا، لن نجري أي لقاء مع الأمريكيين".ويأتي هذا الإعلان بعد زيارة قصيرة لم يعلن عنها لوزير الخارجية الإيراني لقمة مجموعة السبع في فرنسا يوم الأحد.انتهى..م.م

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