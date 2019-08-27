اجتماع الرئاسات الثلاث.. فشل في منع أي ردود فعل عسكرية خارج إطار الحكومة

2019/08/27 | 10:30

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لم يحصل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، المدعوم بتحركاته في الساعات الأخيرة من رئيسي الجمهورية والبرلمان، على التطمينات ال...

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