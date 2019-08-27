20 ولاية أميركية تعلن الحرب على ترامب

2019/08/27 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن تحالف من 20 ولاية أميركية مقاضاة إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بخصوص قرار إزالة الحدود القانونية الصارمة، التي تجعل مدة احتجاز أطفال المهاجرين غير الشرعيين غير محددة بوقت.

وقالت المدعية العامة في ولاية ماساشوستس، ماورا هايلي، في بيان، ان "بهذا الحكم، تمهد إدارة ترامب الطريق لسجن الأطفال الأبرياء لوقت غير محدد".

وقال المدعي العام في كاليفورنيا، كزافييه بيكيرا، إن الدعوى القضائية تهدف إلى "حماية الأطفال من الأذى الذي لا يمكن تعويضه، الناجم عن الاحتجاز غير القانوني وغير الضروري".

ويشمل تحالف الولايات أيضا ولاية ديلاوير وإلينوي وماين وماريلاند وميتشغن ونيفادا ونيوجيرسي ونيو مكسيكو ونيويورك وأوريغون وبنسلفانيا ورود آيلاند وفيرمونت وفيرجينيا وواشنطن ومقاطعة كولومبيا.

كما انتقدت المنظمات الحقوقية القواعد الجديدة لإدارة ترامب، وتعهدت باعتراضها في المحكمة.

وذكرت وزارة الأمن الوطني، الأسبوع الماضي، أنها ستنهي اتفاق "فلورز ستلمنت" بشأن التوطين، أبرم عام 1997، الملزم قانونيا، وينص على أن الحكومة لا يمكنها احتجاز أطفال المهاجرين أكثر من 20 يوما.

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