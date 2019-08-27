التعليم تخفض الأجور الدراسية لطلبة الدكتوراه بنسبة 50% لهذه الفئة

2019/08/27 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اعلنت وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ، الثلاثاء، عن تخفيض اﻻﺟﻮر اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﺑﻨﺴﺒﺔ 05 % ﻣـــﻦ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﺗـــﺠـــﺎوزت اﻋـــﻤـــﺎرﻫـــﻢ 50 ﻋــﺎﻣــﺎ ﺗﻜﺮﻳﻤﺎ ﻟﺘﻤﺴﻜﻬﻢ بالمسيرة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.وﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﻣﺴﺆول ﻓﻲ اﻟــﻮزارة ﺘﺼﺮﻳﺢ لصحيفة “الصباح” اطلعت عليه /المعلومة/ ان “وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻗﺼﻲ اﻟﺴﻬﻴﻞ واﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻻﺟﻮر اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 50% ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺠــﺎﻣــﻌــﺎت […]

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