2019/08/27 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك / خطوة برس أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، اليوم الثلاثاء، بأن الشرطة الاتحادية دمرت كدس عتاد ووكرا لداعش في كركوك.وقال معن، في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ومن خلال متابعة عمل عصابات داعش الإرهابية دمرت وكر في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص معن: تدمير كدس عتاد ووكرا لداعش في كركوك وكالة خطوة برس.

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