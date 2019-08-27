الأمن البرلمانية تتجه لتشكيل لجنة تحقيقة تتعلق بالاعتداءات على الحشد

2019/08/27 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عن تحالف سائرون سعد الحلفي، اليوم الثلاثاء، عن توجه لجنته لتشكيل لجنة تحقيقة مع الاجهزة الامنية لمعرفة المتعدي على مقرات الحشد الشعبي، مؤكدا ان الرد سيكون قاسي لاسرائيل في حال ثبت تورطها . وقال الحلفي في بيان تلقت /موازين نيوز/، نسخة منه، ان “لجنته متوجهة لتشكل لجنة […]

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