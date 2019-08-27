وزير التربية السهيل يصدر توجيهات لمديريات التربية قبل بداية العام الدراسي الجديد

2019/08/27 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر وزير التربية وكالة قصي السهيل، الثلاثاء، توجيهات لمديريات التربية قبل بداية العام الدراسي الجديد.وذكر بيان للوزارة وتلقته وكالة صدى، ان “وزير التربية وكالة قصي السهيل وجه مديريات التربية كافة بالاستعداد لتسوية الملاكات في المدارس لسد النقوصات في الاختصاصات والتنقلات مع بداية العام الدراسي الجديد”.ودعا السهيل بحسب البيان الى “اطلاق مشاريع ترميم عن طريق

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