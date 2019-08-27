لندن تقود أسواق أوروبا للهبوط والمستثمرون يترقبون

2019/08/27 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفعت الأسهم المدرجة في لندن الأسهم الأوروبية للهبوط في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء لكن دلائل على تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين حدت من الخسائر.

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