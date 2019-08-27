تراجع في قيمة الليرة التركية إلى 5.85 للدولار

2019/08/27 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت الليرة التركية نحو 0.5 بالمئة مقابل الدولار يوم الثلاثاء لتسجل أضعف مستوياتها منذ 19 يونيو حزيران في ظل استمرار بواعث القلق بشأن أثر حرب التجارة الصينية الأمريكية والتوترات في شمال غرب سوريا.

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