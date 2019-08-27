هاتف فيفو Nex 3 قادم بمعالج Snapdragon 855 Plus

2019/08/27 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فيفو قد تعلن يوم 1 سبتمبر عن هاتف Nex 3 والذي سيأتي بشاشة تُدعى Waterfall والتي ستكون من تصنيع سامسونج وهي شاشة تأتي بإنحناء كبير من على جوانبها وهو ما أكدته فيفو في صورة تشويقية للهاتف.

بالأمس تسربت صورة تكشف عن بعض مواصفات هاتف فيفو Nex 3 وهي معالج Snapdragon 855+ ودعم إتصالات الجيل الخامس والشاشة ستأخذ 99.6% من الجهة الأمامية للهاتف والكاميرا الخلفية ستكون بدقة 64 ميجا بيكسل.

أيضاً تسربت صورة تشويقية جديدة للهاتف والمتوقع أن يكون اسمه النهائي Nex 3 5G والتركيز فيها على الشاشة وكما ذكرنا من قبل إنحنائها الكبير من على الجوانب ويُذكر إننا سنرى في هاتف Mate 30 Pro شاشة مشابهة.

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