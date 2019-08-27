ملصقها على احذية صينية للجيش.. النزاهة النيابية تكشف تحايلا للصناعات الجلدية

2019/08/27 | 11:34

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بغداد/ سومر نيوز

قال عضو لجنة النزاهة النيابية جواد الموسوي، ان هناك ايادٍ تعمل على تدمير الصناعة الوطنية بكل مفاصلها ...

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