الفتح : اميركا تمارس ضغوطا على الرئاسات الثلاث لمنع اخراج قواتها من العراق

2019/08/27 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقال النائب عن تحالف الفتح ، كريم المحمداوي، الثلاثاء ،ان التأثير الاميركي على بعض الكتل السياسية والرئاسات الثلاث ، منع اتخاذ إي قرار برلماني لإخراج القوات الامريكية من العراق.

واضاف المحمداوي لـ”كلكامش برس” ، ان “هذا التأثير امتد الى الكتل الكرديةايضا “.

وتابع: “اردنا ان يكون قرار اخراج القوات الامريكية ، موجود ضمن جدول الأعمال بعد تجاوزاتها على العراق ، لكن تفجائنا بتحويله من الفقرة الاولى على جدول الأعمال تحول الى الفقرة الرابعة “.

وأضاف ان” امريكا ليس من مصلحتها ان تخلي المنطقة من تواجدها العسكري ، لاسيما بعد مشاكلها مع ايران ولبنان وسوريا وتركيا لكون موقع العراق هو الانسب لها “.

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