2019/08/27 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، من اخماد حريق نشب في معمل لتصليح المولدات في منطقة كم سارة ببغداد.

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