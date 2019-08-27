فريق طبي اوربي يصل الى البصرة ويجري فحوصات طبية للمرضى

2019/08/27 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة البصرة عن وصول وفد طبي اوربي الى المحافظة لغرض اجراء العمليات النوعية الخاصة بزراعة المفاصل ونواضير الركبة للمواطنين في مركز جراحة العظام والكسور بمستشفى البصرة التعليمي .وذكر بيان لقسم اعلام الدائرة ” ان الفريق باشر باستقبال المرضى عصر امس بهدف الاطلاع على الحالات الحرجة للمباشرة بإعطائها مواعيد اجراء العمليات و التي […]

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