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فريق طبي اوربي يصل الى البصرة ويجري فحوصات طبية للمرضى


فريق طبي اوربي يصل الى البصرة ويجري فحوصات طبية للمرضى
2019/08/27 | 11:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت دائرة صحة البصرة عن وصول وفد طبي اوربي الى المحافظة لغرض اجراء العمليات النوعية الخاصة بزراعة المفاصل ونواضير الركبة للمواطنين في مركز جراحة العظام والكسور بمستشفى البصرة التعليمي .

وذكر بيان لقسم اعلام الدائرة ” ان الفريق باشر باستقبال المرضى عصر امس بهدف الاطلاع على الحالات الحرجة للمباشرة بإعطائها مواعيد اجراء العمليات و التي […]

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