13 فرقة اطفاء تشارك باخماد حريق اندلع بمعمل لتصليح المولدات في بغداد

2019/08/27 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلنت وزارة الداخلية ،اليوم الثلاثاء، عن مشاركة 13 فرقة اطفاء بمكافحة حريق في معمل في العاصمة بغداد.وذكر بيان للمتحدث باسم الداخلية اللواء سعد معن وتلقته “يس عراق”، ان “فرق الدفاع المدني تكافح الان حريقا نشب في معمل لتصليح المولدات في منطقة كم سارة ببغداد”.واضاف ان “ذلك بمشاركة اكثر من 13 […]

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