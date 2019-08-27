2019/08/27 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت قوات الحشد الشعبي والجيش ، الثلاثاء، باليوم الرابع من عمليات إرادة النصر الرابعة لتفتيش مناطق جنوب نهر الفرات و وادي حوران في الأنبار.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان، قوات الحشد الشعبي وبمشاركة عمليات الجزيرة للجيش باشرت، صباح اليوم، مسنودة بسلاح الجو العراقي باليوم الرابع من عمليات إرادة النصر الرابعة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليوم الرابع من إرادة النصر..



الحشد و عمليات الجزيرة يقتحمان وادي الملصلي شرق عكاشات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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