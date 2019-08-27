الحشد وعمليات الجزيرة يقتحمان وادي الملصلي شرق عكاشات

2019/08/27 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت قوات الحشد الشعبي والجيش، الثلاثاء، باليوم الرابع من عمليات إرادة النصر الرابعة لتفتيش مناطق جنوب

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