الحكمة يحمل عبد المهدي مسؤولية ظاهرة اجتاحت المؤسسات ويعتبر برنامجه ورقياً

2019/08/27 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :بشرى صابر

قال النائب عن تيار الحكمة المعارض جاسم البخاتي إن الفساد بات "ظاهرة غير مألوفة" اجتاحت جميع مؤسسات الدولة العراقية، محملاً رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المسؤولية.

واضاف البخاتي في حديث متلفز، أن "البرنامج الحكومي لعبد المهدي ورقي وغير موجود على أرض الواقع"، مشيراً الى ان "الحكومة لم تتمكن من تحجيم ظاهرة الفساد بسبب التغاضي عن محاسبة الفاسد".



وتابع "الفاسدون توغلوا في الدوائر والمؤسسات الرسمية دون محاسبة من الحكومة".

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