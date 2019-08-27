عضو بالامن النيابية: سيكون رد العراق قاسياً ان ثبت تورط اسرائيل بالهجمات

2019/08/27 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :بشرى صابر

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، سعد الحلفي، الثلاثاء (27 آب 2019)، أن رد العراق سيكون قاسياً ان ثبت تورط اسرائيل بالهجمات التي طالت مخازن الاسلحة التابعة للحشد الشعبي.

وقال الحلفي ، إن "لجنة الامن والدفاع النيابية ستشكل لجنة تحقيقة مع الاجهزة الامنية لمعرفة المتعدي على مقرات الحشد الشعبي "، مبينا أن "الرد سيكون قاسي لإسرائيل في حال ثبت تورطها ".

وأضاف أن " هذه التجاوزات على امن وسيادة العراقية لا يمكن السكوت عنها ".

ودعا الحلفي "هيأة رئاسة مجلس النواب الى عقد جلسة طارئة واستضافة القائد العام للقوات الامنية والقيادات الامنية للوصول الى نتائج وقرارات موحدة تصب في مصلحة العراق ".

وطالب "جميع الاطراف السياسية الى عدم اطلاق التصريحات النارية من دون أن يكون لها الأثر الفاعل والحقيقي "، لافتا إلى أن "العراقيين بأيمانهم وعقيدتهم المخلصة واصرارهم قادرين على الرد القاسي على اسرائيل واعوانها في حال ثبت تورطهم بالاعتداء الغاشم ".

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