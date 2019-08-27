شركةُ غاز البصرة توقع عقدًا مع مجموعة شمارة القابضة لتأمين إمدادات الكهرباء لتشغيل معمل البصرة لتسييل الغاز الطبيعي

2019/08/27 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وَقَّعتْ شركةُ غاز البصرة عقدًا مع مجموعة شمارة القابضة لتأمين إمدادات الكهرباء لتشغيل معمل البصرة لتسييل الغاز الطبيعي.وقال مدير عام شركة غاز البصرة في تصريح صحفي ” “ان المعمل الجديد يحتوي على وحدتين لمعالجة الغاز ستحتاجان إلى حوالي 70 ميغاواط من الكهرباء لتشغيلهما بكفاءة.مبينا ” انه بمجرد البدء في التشغيل سيقوم هذا المعمل […]

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