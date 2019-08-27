اندلاع حريق بمعمل لتصليح المولدات في منطقة كمب سارة ببغداد

2019/08/27 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق بمعمل لتصليح المولدات في منطقة كمب سارة ببغداد”.وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان ” ان 13 فرقة من الدفاع المدني تكافح حريقا شب في معمل لتصليح المولدات في منطقة كمب سارة ببغداد .

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