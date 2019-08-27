الفتح يعارض تمديد الفترة المقررة لملف الدرجات الخاصة

2019/08/27 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف البناء عباس يابر العطافي ،اليوم الثلاثاء، عدم سماح البرلمان بتمديد المهلة المقررة لمجلس الوزراء بشأن حسم الدرجات الخاصة، مبينا ان المهلة تعد الفرصة الأخيرة للحكومة.وقال العطافي في تصريح صحفي، إن "الفترة التي منحت لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي حتى تشرين الأول القادم كافية لحسم جميع الدرجات الخاصة وإنهاء ملف الوكالات".

وأضاف، أن "مجلس النواب يستعد خلال الفصل التشريعي المقبل مراقبة تنفيذ المهلة التي أعطيت لرئيس الوزراء بشأن برنامجه الحكومي وكذلك الدرجات الخاصة".

وأشار إلى، أن "الحكومة ألزمت نفسها أمام مجلس النواب بإعطائها فرصة أخيرة لإنهاء ملف الوكالات حتى تشرين الأول ولن نسمح بتمديد الفترة مطلقا".



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