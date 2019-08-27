القوات المشتركة تقتحم وادي الملصلي في الانبار

2019/08/27 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – الانبار

باشرت القوات المشتركة باليوم الرابع من عمليات إرادة النصر الرابعة بتفتيش مناطق جنوب نهر الفرات و وادي حوران في الأنبار.

وذكر بيان للحشد

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