2019/08/27 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت امانة بغداد عن فتح شارع مهم وسط بغداد.الامانة بينت قيام ملاكاتها في بلدية الكرخ وبمتابعة مباشرة من مكتب

امين بغداد برفع الكتل الكونكريتية وفتح شارع 23 ضمن منطقة الكريمات

المحلة 216 المجاور لمبنى وزارة الأشغال والبلديات

العامة الشارع يحتل مكانة واهمية بالغة كونه يربط المنطقة المذكور بمنطقة

العلاوي كما ويعتبر منفذ لاهالي المحلة 216 والذي سيقوم بدوره بتسهيل

حركة السير والمرور بشكل كبير.

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