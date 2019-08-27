واسط : تفكيك “رمانة هجومية” خلف مستشفى

2019/08/27 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بتفكيك “رمانة هجومية” موضوعة خلف مستشفى في محافظة واسط دون وقوع إصابات.وقال المصدر لـ/بدر نيوز/، إن “قوة من مكافحة المتفجرات فككت رمانة هجومية كانت موضوعة بالقرب من الباب الخلفي لمستشفى الزهراء ضمن محافظة واسط”.وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “عملية تفكيك […]

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