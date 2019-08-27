جرف الصخر .. معسكر للباسيج الإيراني وسط العراق

2019/08/27 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:وقاص القاضي جرف الصخر تلك الناحية الزراعية الواقعة جنوبي بغداد والتي تضم عشرات القرى بموقعها الاستراتيجي المطل على محافظات بابل جنوبا والأنبار غربا من جهة عامرية الفلوجة ومن ثم وكربلاء...أكمل القراءة ←

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