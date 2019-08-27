نحن في رحمة مافيا الفساد؟!

2019/08/27 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:زهير الفتلاوي مؤسسات تسمى حكومية ..ولكن لا بوادر للأمن والاستقرار والتنمية والاعمار من اعمال وافعال تلك المؤسسات تتحكم فيها ،وفينا ، مافيا الفساد واصبحت طبقات مترفة وثرية واسعة تتحكم...أكمل القراءة ←

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