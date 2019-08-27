تصديق أقوال 189 متهما من العاملين في قاعات الروليت وزبائنها في بغداد

2019/08/27 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..صدقت محكمة تحقيق الرصافة، الثلاثاء، أقوال 189 متهما من العاملين في قاعات الروليت وزبائنها في بعض فنادق العاصمة بينهم جنسيات ‏أجنبية‎.‎ وقال القاضي المختص إلى المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت / المعلومة / ، نسخة منه إن “تحقيق الرصافة صدقت اعترافات 189 متهما من العاملين ‏في قاعات الروليت […]

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