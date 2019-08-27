2019/08/27 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اكد عضو لجنة مراقبة الأداء الحكومي والتخطيط الاستراتيجي محمد البلدواي، اليوم الثلاثاء، أن شركات الاتصالات اثبتت فشلها طيلة الفترة الماضية وبددت المال العام، داعيا وزارة الاتصالات الى استثمار شركة وطنية عراقية.وقال البلداوي للمركز الخبري الوطني NNC، إن “سوء الخدمات لشركات الاتصالات الموجودة في العراق يدفع ثمنها المواطن من اجل […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص التخطيط الاستراتيجي تقترح استبدال شركات الاتصالات بأخرى “وطنية” المركز الخبري الوطني.

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