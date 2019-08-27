2019/08/27 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، من اخماد حريق نشب في معمل لتصليح المولدات في منطقة كم سارة ببغداد.وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان تلقته “خطوة برس” إن “فرق الدفاع المدني اخمدت حريقا نشب في معمل لتصليح المولدات في منطقة كم سارة ببغداد بمشاركة اكثر من 13 فرقة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اخماد حريق نشب بمعمل تصليح مولدات وسط بغداد وكالة خطوة برس.

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