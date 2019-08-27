2019/08/27 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ خطوة برس اعلنت مديرية شرطة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن القبض على 12 مطلوبا بقضايا جنائية خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه “من خلال تنفيذ الفعاليات والممارسات الأمنية اليومية تمكنت أقسام وتوابع مديرية شرطة محافظة ذي قار والمنشات خلال الـ ( 24 ) ساعة الماضية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 12 متهما بقضايا مختلفة في ذي قار وكالة خطوة برس.

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