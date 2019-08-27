2019/08/27 | 11:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بغداد ..
باشرت قوات الحشد الشعبي والجيش، الثلاثاء، ولليوم الرابع من عمليات إرادة النصر الرابعة لتفتيش مناطق جنوب نهر الفرات و وادي حوران في الأنبار.
وقال إعلام الحشد، في بيان تلقت /المعلومة / نسخة منه، إن “قوات الحشد الشعبي وبمشاركة عمليات الجزيرة للجيش باشرا ولليوم الرابع من عمليات إرادة النصر الرابعة بتطهير وادي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار: الحشد الشعبي والجيش باشرا بتفتيش مناطق جنوب نهر الفرات و وادي حوران) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
باشرت قوات الحشد الشعبي والجيش، الثلاثاء، ولليوم الرابع من عمليات إرادة النصر الرابعة لتفتيش مناطق جنوب نهر الفرات و وادي حوران في الأنبار.
وقال إعلام الحشد، في بيان تلقت /المعلومة / نسخة منه، إن “قوات الحشد الشعبي وبمشاركة عمليات الجزيرة للجيش باشرا ولليوم الرابع من عمليات إرادة النصر الرابعة بتطهير وادي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار: الحشد الشعبي والجيش باشرا بتفتيش مناطق جنوب نهر الفرات و وادي حوران) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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