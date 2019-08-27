الانبار: الحشد الشعبي والجيش باشرا بتفتيش مناطق جنوب نهر الفرات و وادي حوران

2019/08/27 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..باشرت قوات الحشد الشعبي والجيش، الثلاثاء، ولليوم الرابع من عمليات إرادة النصر الرابعة لتفتيش مناطق جنوب نهر الفرات و وادي حوران في الأنبار.وقال إعلام الحشد، في بيان تلقت /المعلومة / نسخة منه، إن “قوات الحشد الشعبي وبمشاركة عمليات الجزيرة للجيش باشرا ولليوم الرابع من عمليات إرادة النصر الرابعة بتطهير وادي […]

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