صورة جديدة للنائب السابق احمد العلواني من داخل السجن

2019/08/27 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، صورة جديدة للنائب احمد العلواني.

وبحسب ما ذكره الناشطون ان "هذه الصورة هي جديدة من داخل السجن، بحسب ما نشره المكتب الاعلامي لاحد النواب الذي زاره للاطلاع على وضعه".

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